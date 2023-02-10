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MLB／36歲還能簽6年大約 達比修有：以為是惡作劇

聯合新聞網／即時報導
MLB日籍球星達比修有，近日以36歲年紀與教士隊簽下一筆6年1.08億美元的合約。(路透資料照片)
MLB日籍球星達比修有，近日以36歲年紀與教士隊簽下一筆6年1.08億美元的合約。(路透資料照片)

MLB日籍球星達比修有近日以36歲年紀與教士隊簽下一筆6年1.08億美元的合約，如此年紀簽下這樣的長約不僅震驚外界，就連達比修有本人也感到驚訝。

於2021年轉戰教士的達比修有在去年繳出優秀成績單，防禦率僅3.10同時還拿下16勝9敗，幫助球隊在季後賽擊敗大都會隊和全聯盟最多勝的道奇隊、闖入國聯冠軍賽，這樣的表現也讓教士決定與他延長合約到42歲。

根據「theScore」報導，達比修有的翻譯表示，「他（達比修有）到現在還不敢相信這是真的，還以為是一場惡作劇。」而本人也說：「我從沒想過我會獲得一筆六年合約。」但達比修有隨後表達自己對球團的感謝，「很明顯地，這支球隊正在往正確方向前進，而我很榮幸可以成為一份子。」

對於與一名老將簽下6年長約，教士總管普瑞勒(A.J. Preller)表示這是出於對達比修有的信任，「他（達比修有）是一位特別的投手，不僅僅是依靠球速以及球威，而能用各種方式讓打者出局，從我們的角度看，他將在這筆合約中繳出頂尖表現。」

普瑞勒最後也提到，能將達比修有和同樣獲得長約的馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）留在隊上，帶給球隊很大的安定感，「他們就是那種可以擊敗老化、持續繳出優異表現的選手。」

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