MLB新賽季…美聯大谷、國聯索托 MVP賠率第1

MLB新賽季，大谷翔平是美聯MVP大熱門。（路透）

職棒大聯盟公布2023年賽程，例行賽將於3月30日展開。當天共有15場比賽，30支球隊皆會出賽，這是大聯盟自1968年來，首次各隊開幕戰皆在同一天舉行。至於新賽季MVP賠率，美聯部分，大谷翔平強壓洋基 賈吉（Aaron Judge）拿下第一；國聯最大熱門則是教士隊索托（Juan Soto）。

大谷翔平曾在2021年拿到全票MVP，去年成為史上首位「規定局數、規定打席數」皆達標的球員，最終在MVP票選中，只拿到2張第一名選票，輸給拿到28張第一名選票的賈吉，無緣連莊MVP。

開幕戰當天最受矚目的比賽是洋基隊碰上巨人隊，這是自2016年以來，巨人首度造訪洋基主場。另外太空人 隊在主場迎戰白襪隊也值得期待，因為古巴重砲阿布瑞尤（José Abreu）轉戰太空人後第一場比賽，就要對決待了9年的老東家。

MLB新賽季，教士隊索托是國聯MVP大熱門。（路透）

明星賽將在7月11日於水手隊主場T-Mobile Park舉辦。本季將舉辦4場海外賽，巨人、教士隊4月29日起將在墨西哥 首都墨西哥城進行二連戰，紅雀隊、小熊隊則在6月24日起在英國倫敦進行2連戰。

費城人隊與國民隊則要在8月20日進行「少棒聯盟經典賽」，這是大聯盟自2017年起，為了吸引孩童打棒球所舉辦的賽事。