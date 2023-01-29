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棒球／李維拉將為經典賽開球 王建民回憶：他比我冷靜

中央社／斗六29日電
世界棒球經典賽3月8日中華隊開幕賽將邀請李維拉擔任開幕嘉賓。（圖：MLB官網）
世界棒球經典賽3月8日中華隊開幕賽將邀請李維拉擔任開幕嘉賓。（圖：MLB官網）

世界棒球經典賽A組預賽3月8日在台灣開打，開球嘉賓為MLB傳奇球星李維拉，台灣隊牛棚教練王建民回憶與李維拉相處，稱讚李維拉很會照顧人，「心理層面強、也比我冷靜」。

2023年世界棒球經典賽A組預賽將於3月8日在台灣開打，台灣隊首戰對手是巴拿馬，主辦單位也宣布邀請美職名人堂球星、洋基隊退役傳奇守護神李維拉（Mariano Rivera）擔任開幕戰開球嘉賓。

經典賽台灣隊牛棚教練王建民過去效力美職洋基隊時期與李維拉是隊友，今天經典賽台灣隊在斗六開訓，王建民表示，聽到李維拉要開球沒有很訝異，「我們這組有巴拿馬，他來開球是為了他們國家的球隊。」

世界棒球經典賽3月開打，中華隊牛棚教練王建民回憶與李維拉相處，稱讚李維拉很會照顧...
世界棒球經典賽3月開打，中華隊牛棚教練王建民回憶與李維拉相處，稱讚李維拉很會照顧人，「心理層面強、也比我冷靜」。（中央社）

談起過去當隊友時互動的情形，王建民表示，李維拉是很不錯的學長，在球隊中有新人上來，李維拉都會主動照顧，不懂的地方也會幫忙，「他投球真的很厲害，一顆球就可以解決打者，心理層面很強，每次都要面對高張力的局面。」

王建民回憶，過去當隊友時，幾乎每天都會跟李維拉講到話，只要去問、李維拉都會很樂於分享。王建民球員時期在場上也很冷靜沉穩，但他笑說：「李維拉個性應該比我冷靜。」

王建民上一次參加經典賽是2013年以球員身分參加，這次轉換身分、成為教練，他表示感覺不一樣，當球員時壓力比較大，要站上球場、面對這麼多人，當教練就是輔助球員，幫助球員在比賽中展現好的表現。

回顧球員生涯國際賽經歷，王建民表示，不管打什麼比賽壓力都滿大的，「穿上CT就會有壓力」，但打國際賽的機會不多，很珍惜每次可以打國家隊的機會。

王建民 洋基 2023

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