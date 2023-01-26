MLB／年薪4333萬 韋蘭德、薛則並列大聯盟最高薪

大都會隊簽下三座塞揚獎的韋蘭德（見圖），使他本季年薪和薛則並列第一。（路透資料照片）

大聯盟新球季將於3月31日點燃戰火，衛冕世界大賽冠軍的太空人 隊挑戰隊史第3冠，在休士頓主場對白襪隊進行開幕戰；今年不只單一球隊必須對戰其他29隊，在賽制上前所未見，3名球員年薪超過4000萬美元也是空前紀錄，讓球迷對這個變幻莫測的球季充滿期待。

大都會 隊前年12月和3屆塞揚獎強投薛則（Max Scherzer）簽下3年1.3億美元合約，平均年薪超過4333萬美元，去年身價躍居大聯盟榜首；大都會老闆科恩在自由球員市場砸錢不手軟，短短1年再簽同樣拿下3座塞揚獎的韋蘭德（Justin Verlander），兩年超過8666萬美元的價碼，本季年薪和薛則並列第一。

大聯盟球團在自由球員市場「錢鬥」愈來愈誇張，連續兩年投資總額超過32億美元，洋基 隊去年底和「法官」賈吉（Aaron Judge）簽下驚人的9年3.6億美元合約，總值雖非史上最高，平均年薪4000萬美元只落後薛則、韋蘭德，也是今年第3高薪球員。

今年各隊春訓起跑前，「3000萬俱樂部」成員增至17人也是史上新高，天使隊球星大谷翔平生涯第6年身價衝到3千萬美元，寫下亞洲球員單季最高薪紀錄，未來打造更多「大谷障礙」值得期待。

金鶯隊退役重砲貝爾是史上首位年薪突破1000萬美元的球員，1997年效力白襪隊跨越這道門檻，成為轟動全美的大新聞；僅僅兩年後，道奇隊在強投布朗身上砸下1億500萬美元（7年），締造首次合約總值破億美元紀錄，更是震驚世界棒壇。

隨著各種驚人數字愈來愈多，大咖球星追逐頂級身價成每年季前焦點，洋基隊退役名將「A-Rod」羅德里奎茲2001年效力遊騎兵隊時，年薪2200萬美元，2009年在洋基更衝到3300萬美元，成為首位突破2000萬、3000萬美元這兩道關卡的球星。