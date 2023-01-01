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MLB／再簽柯瑞亞？巨人：不再糾結

記者陳宛晶／綜合報導
巨人雖然還與柯瑞亞團隊保持聯繫，但知道雙方已經不可能簽約了。（取材自Instagram）
巨人雖然還與柯瑞亞團隊保持聯繫，但知道雙方已經不可能簽約了。（取材自Instagram）

柯瑞亞（Carlos Correa）合約遲遲未定，MLB大都會隊至今未能正式公布他的加盟，巨人隊是否有回頭再爭取的可能性？總管薩伊迪（Farhan Zaidi）回應，與柯瑞亞陣營持續保持聯繫，但對方目前專注於其他地方的合約，而巨人球團也已決定不再糾結於此。

柯瑞亞的動向成為今冬最大謎團，先是以13年3.5億美元前進巨人，卻在預計舉辦加盟記者會當天傳出體檢未過，轉身與大都會締下12年3.15億美元合約，結果費時兩天的體檢報告出爐，大都會也猶豫了，兩隊都對他在2014年的右腳舊傷有疑慮，合約卡關至今沒有進展。

巨人為甫簽約的投手羅傑斯（Taylor Rogers）舉辦視訊記者會，薩伊迪也在其中現身，這是他在柯瑞亞風波後首度公開受訪，媒體對他的提問，相比簽下來的選手，更多的是沒簽到的那個人。

薩伊迪坦言，在柯瑞亞的合約破局後，與他的經紀人波拉斯（Scott Boras）關係並未鬧僵，雙方仍持續保持聯繫，也因他手上仍有其他客戶。

而今柯瑞亞與大都會的合約卡關，巨人是否會重新評估網羅？薩伊迪說：「就我們的了解，他們現在專注於與其他球隊的合約，所以跟我們簽約應該是不太可能。」他表示，球團對整起事件感到失望、沮喪，但現在已經不再糾結。

薩伊迪也藉此釐清事件中各界的揣測，他說巨人球團從上到下、包括老闆在內，都對議約過程中的每一步有共識，並非衝動消費，包括當初決定要簽下柯瑞亞以及最終對他的體檢有疑，而他也是在了解體檢結果後，在波拉斯當天一抵達舊金山、踏下飛機的一刻，就馬上與他聯繫，「並非外界所說，我們拖到最後一刻才講。」

柯瑞 大都會 舊金山

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