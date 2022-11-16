MLB／只跑1票 J-Rod登美聯新人王

水手隊新星「J-Rod」羅德里奎茲拿下大聯盟新人王。（取材自Instagram）

大聯盟新人王放榜日，美聯被視為毫無懸念，但水手隊超新星「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）直到看見螢幕上出現熟悉面孔，腦中開始翻騰小劇場，「天啊！我好像會贏。」負責念出得獎人是水手隊史第1位新人王戴維斯，目前也以顧問身分於隊內任職，從小聯盟起就監督J-Rod成長。

羅德里奎茲本季已搶下外野手銀棒獎，最終在新人王開票 也大勝，30張第1名選票拿到29張、總分148分，金鶯隊拉契曼（Adley Rutschman）以總分68分排名第2，守護者隊華裔新秀史蒂文．關（Steven Kwan）以44分排在第3。

J-Rod本季打擊率2成84、敲出145安，28轟排名新人第1，另有25盗，他是史上第2位在新人球季就有25轟、25盗、整體攻擊指數0.800以上的選手，另一人為天使 隊楚奧特。

J-Rod是水手第5位拿下新人王的球員，多明尼加籍選手獲獎則是史上第8位。

國聯票選上演「勇士 內鬥」，外野手哈里斯（Michael Harris II）拿到22張第1名選票、總分134分，投手史泰德（Spencer Strider）則是8張第1名選票、總分103分，兩人聯手成為史上第8組在新人王票選居前2的隊友，前一次發生在2011年，正好也是「勇士相爭」，當年由金布洛爾（Craig Kimbrel）擊敗弗里曼（Freddie Freeman）。