MLB／大膽啟用新人 守護者安托列提獲選年度總管

守護者隊總經理安托列提(右)獲選為今年年度最佳總管。（美聯社）

大聯盟冬季會議展開，守護者隊總經理安托列提（Chris Antonetti）在會議中獲選為今年年度最佳總管，大膽採用新人還能打出美聯中區第一的戰績，是他獲選的主因。

守護者隊今年球季打出92勝70敗的戰績，在美中封王，然而他們卻是史上第八年輕的季後賽隊伍，守護者隊本季一共有17名菜鳥生涯初登場，追平隊史單季最多菜鳥紀錄（另兩次為1912年、1914年），也成為大聯盟史上第一支有17名菜鳥還能分區封王的球隊。

這批菜鳥中，表現最亮眼的無疑是華裔外野手史蒂文．關（Steven Kwan），不僅拿下金手套獎，也在年度新秀的前三名決選名單中，另外還有岡薩雷茲（Oscar Gonzalez）、奈勒（Josh Naylor）、羅沙里歐（Amed Rosario）等好手。

安托列提是在1999年加入守護者隊（原名印地安人隊）行政團隊，到2010年躍升為總經理，2015年季後增加棒球營運總裁任務，而守護者隊從2016年開始，有4個球季拿下美聯中區王座，這段期間分區封王數量是大聯盟第四，前有道奇 隊6座及太空人 、勇士 隊的5座。