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後援投手最肥約 大都會傳開5年1.02億續留迪亞茲

體育新聞組／綜合報導
大都會隊終結者迪亞茲有望拿到破歷史紀錄的大約。（Getty Images）
大都會隊終結者迪亞茲有望拿到破歷史紀錄的大約。（Getty Images）

MLB進入休賽季，首日就傳出大都會以5年1.02億美元肥約留下終結者迪亞茲（Edwin Diaz）。若消息屬實，迪亞茲將拿到大聯盟史上後援投手總額及平均年薪最高合約。

迪亞茲憑藉剛猛速球與犀利滑球，本季32次救援成功，防禦率1.31，每9局三振數17.1次，都是大聯盟佼佼者。體育頻道ESPN與大聯盟官網引述未具名消息人士報導，大都會砸錢綁住這位賽季結束後成為自由球員的明星。

在此之前，大聯盟史上總額最高後援投手合約是洋基隊開給前終結者查普曼（Aroldis Chapman）的5年8600萬美元，這張合約剛結束。

白襪隊去年賽季前以3年5400萬美元網羅終結者漢崔克斯（Liam Hendriks），平均年薪1800萬美元傲視大聯盟後援投手。

報導如屬實，迪亞茲將成為大聯盟史上首位合約總額破1億美元、平均年薪達2000萬美元的後援投手。新約有待體檢通過，截至發稿，大都會球團尚未公布相關消息。

根據ESPN報導，迪亞茲新約附帶跳脫條款、完整不可交易條款及第6年選擇權。

生於波多黎各的迪亞茲曾在西雅圖水手隊單季57次救援成功，2018年12月隨卡諾（Robinson Cano）轉到大都會，隔年賽季吞下7敗、防禦率5.59，令球迷失望不已。過去兩季他逐漸找回身手，本季總算拿出大殺四方的表現，成為大都會陣中人氣最旺球星之一。

迪亞茲登場樂Narco融合小號吹奏及電子音樂，令人血脈賁張，季中逐漸廣為人知，成為大都會吸引球迷進場一大賣點。轉播單位後來甚至破例不進廣告，完整呈現他從外野牛棚跑向投手丘練投的畫面。

大都會 洋基 西雅圖

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