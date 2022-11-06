MLB／瑞佐拚長約 有意離開洋基

瑞佐傳季後將跳出合約成為自由球員。（Getty Images）

隨著大聯盟賽季即將結束，眾球隊都將針對陣容進行補強，對紐約豪門洋基 更是大難題，因為休賽季他們要面對的是「法官」賈吉（Aaron Judge） 的續約問題，另外也傳出本季當家一壘手瑞佐將（Anthony Rizzo）會跳出合約，若兩人都離隊，等於得補上94轟的火力。

33歲的瑞佐在去年賽季被小熊交易至洋基，季末與洋基簽下一紙2年3200萬美元合約，雖然本季他打擊率僅0.244，但敲出平個人生涯最高的32轟，另外上壘率表現也不錯，讓他OPS達到0.818，讓這筆簽約顯得相當划算。

雖然瑞佐拿過4次金手套，但面臨年紀老化與傷病問題，本季在防守上已是心有餘而力不足，「The Athletic」記者鮑登（Jim Bowden）表示：「瑞佐將選擇跳脫合約成為自由球員，這個決定不會讓人感到意外」。根據鮑登表示，瑞佐跳出合約是為了改簽更長年限的合約，他本人也對回歸洋基抱持高度期待，但若未能達成長約協議，他可能會選擇離開紐約。

若最後沒能續約賈吉，瑞佐也琵琶別抱，代表洋基將一下子少了94轟的火力，勢必會對打線帶來極大缺口，不過在煩惱這問題之前，洋基決定先穩住投手輪值，宣布執行「40號王牌」塞維里諾（Luis Severino）明年1500萬美元合約，期待明年邁入28歲的他下季能夠健康出賽，畢竟從2019起他因各種傷勢只出賽26場，平均一年才投6.5場，但保持健康的他仍是前三號先發，因此總管凱許曼（Brian Cashman）果斷選擇與他續約。