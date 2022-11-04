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MLB／期盼賈吉終生留洋基 總管：他正在名人堂航道上

記者陳宛晶／即時報導
世界大賽結束後5天，賈吉就正式成為自由球員。美聯社
世界大賽結束後5天，賈吉就正式成為自由球員。美聯社

春訓時談不出結果的合約洽談，洋基隊總管凱許曼（Brian Cashman）希望這次能有不同，釋出柔情喊話，「我們希望能把賈吉（Aaron Judge）帶回來，他正走在通往名人堂級球星的道路上，沒有什麼事比右外野有他更棒了。」

洋基又度過一個沒有冠軍的賽季，4日凱許曼、總教練布恩（Aaron Boone）一起出面受訪，談到球隊未來方向，話題當然有不少著墨於賈吉的議約狀況。

世界大賽結束的5天內，洋基都擁有與賈吉的獨家議約權，此後就會成為各隊都可接洽的自由球員。凱許曼不願透露，球季結束後是否已與賈吉聯絡過，僅強調絕對會想盡辦法留下他，「但他也為自己打下有利的位置，現在他有很多選項。」

洋基曾在春訓與賈吉在談約卡關後，亮牌開出7年2.135億美元價碼遭拒，引起賈吉不開心，然而凱許曼不認為此事會造成洋基爭取賈吉的障礙。

「與他的互動在那之前、那之後並無不同，我也沒有接到經紀人的電話，問我為何我們那麼做。」凱許曼重申要爭取賈吉回鍋的強烈意志，他說：「我們希望賈吉可以回來，而且成為終生洋基人。」

至於洋所基能提出的價碼，凱許曼同樣不透露，僅表示：「賈吉滿足所有條件，他能幫助球隊贏球，本身也在持續進步，他是球迷的最愛，也在休息室裡備受敬愛，這會是你希望能長期留在陣中的球員，老闆也會從業界收集這些資訊、評估選手價值，價碼可能會相當瘋狂。」

洋基 世界大賽

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