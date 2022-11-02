MLB ／普荷斯簽字退休 下一站名人堂

普荷斯正式宣告退休。（Getty Images）

42歲的普荷斯（Albert Pujols），在今年球季鳳還巢回歸老東家紅雀後，打出東山再起的表現，整季打出24轟，下半季更是敲出18轟一舉達成700轟里程碑，讓眾人皆期盼他明年能再戰一年，不過10月31日他用行動表示自己職業生涯正式結束，與紅雀隊簽署退休 文件，這位大聯盟一代巨星正式退下球員身分。

紅雀開始職業生涯，紅雀結束職業生涯，普荷斯今年季前與紅雀簽下一年短約時，就表示這是他的最後一年，而相隔10年回歸聖路易的他，沒有讓鄉親父老失望繳出回春表現，整季109場出賽，2成70打擊率、68分打點及24轟，季末不但達成史上第四位700轟打者，打點更超越貝比魯斯成為歷史第二。

有好表現背書，不少球迷都支持普荷斯再戰一年，但他本人心態一直十分明確，堅持打完這一季就要退休，也正式簽署退休文件。