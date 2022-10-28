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MLB世界大賽未見非裔美籍球員 1950年來首次

中央社華盛頓28日綜合外電報導
休士頓太空人隊總教練貝克。美聯社
休士頓太空人隊總教練貝克。美聯社

MLB世界大賽將於28日登場，由太空人對陣費城人，但太空人外野手布蘭特利日前因為肩傷手術提前報銷，創下1950年以來第一次沒有非裔美籍球員的世界大賽。

法新社報導，休士頓太空人隊總教練貝克（Dusty Baker）表示，美國職棒大聯盟MLB世界大賽不見美國出生的非裔球員「看起來很糟」，但他指望新一代能恢復棒球的多樣性。

太空人外野手布蘭特利（Michael Brantley）因為右肩傷勢在8月接受手術，無法出席本季剩餘賽事，因此今天展開的第118屆世界大賽，太空人和費城費城人兩隊陣容裡都沒有任何在美國出生的非裔球員。

現年73歲的貝克當年就是非裔球星，曾在大聯盟打了19個賽季，擔任總教練至今已是第25個年頭。他說自己不認為這是棒球應該真正引以為傲的事，「這看起來很糟糕」。

他說：「不過救援已在路上，你可以從非裔美國人被列為選秀第一順位的數量看出。大學院校正在培養球員。希望在不久的將來，我們不必再談論這事，或甚至陷入這種情況。」

今年MLB選秀，被選中的前5名球員有4位是非裔，這是歷來首次，也讓貝克充滿希望。

過去半個世紀，美國民眾對籃球和美式足球興趣增加，對棒球的喜愛已逐漸消退，但全美各地少數族裔都有機會在青年階段開始投入這項運動。

太空人陣中有14名拉丁美洲裔球員，費城人則有5位，整個大聯盟還有許多來自多明尼加、波多黎各和中美洲其他國家的好手。

非裔球員曾為了能躋身MLB而努力奮戰，直到1947年傑基羅賓遜（Jackie Robinson）成為布魯克林道奇隊一員才打破膚色障礙。

這些球員忍受多年的偏見和死亡威脅才有了後來的光景，如今世界大賽竟看不到任何非裔球員，實則令人感到錯愕。

太空人 非裔 世界大賽

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