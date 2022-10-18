我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院新冠小組報告：為淡化疫情 川普幕僚曾竄改CDC資訊

白宮規畫再釋出千萬桶戰略儲油 考慮對汽柴油出口設限

MLB／費城人隔12年國聯爭冠 靠2天使救兵

體育新聞組／綜合報導
馬許的三分砲幫助費城人擊敗勇士晉級國聯冠軍戰。 （路透）
馬許的三分砲幫助費城人擊敗勇士晉級國聯冠軍戰。 （路透）

費城人日前以8：3擊敗勇士隊，在分區系列賽取得3勝1敗，繼2010年後重返國聯冠軍賽，球星哈波（Bryce Harper）對於闖過首輪霸氣喊話：「想要成為冠軍，就要擊敗冠軍。」費城人以外卡之姿淘汰國聯東區冠軍，也讓勇士的衛冕之路早早夢碎。

費城人的晉級戰，向天使交易換來的馬許（Brandon Marsh）和辛德賈德（Noah Syndergaard），成為兩塊重要的拼圖；前者第2局就炸裂一發三分砲打下勝基，後者先發3局失1分，都在這場比賽出一分力。

勝利一路向費城人靠攏，瑞爾穆托（J.T. Realmuto）第3局再跑場內轟，第6局則靠4安打、2保送串出3分攻勢，持續擴大領先優勢，第8局哈波也補上一發陽春砲。

馬許表示，他看得到費城球迷有多投入比賽、有多渴望季後賽，他希望在最棒城市面前拿出最佳表現，「我從沒想過我的生涯裡會有像這樣的瞬間，所以我會很珍惜，看看這裡的觀眾、這裡的氣氛，我想過去24小時證明了我們的存在理由。」

辛德賈德則提到，「能參與在其中，我充滿了感激與榮耀，我也為馬許感到興奮，我們一起來到這裡，很興奮能打進季後賽。」他也提到，自己在季後賽將會成為自由球員，但馬許還會繼續待在這裡，「費城該為他感到興奮。」

費城 季後賽 勇士

上一則

MLB／「旅日幫」建功助教士逆轉勝 達比修有曬帥照

延伸閱讀

MLB／守護者奈勒開轟抱嬰挑釁 洋基柯爾冷笑回：可愛喔

MLB／守護者奈勒開轟抱嬰挑釁 洋基柯爾冷笑回：可愛喔
MLB／111勝道奇 季後賽5天收工 教頭崩潰

MLB／111勝道奇 季後賽5天收工 教頭崩潰
MLB／A-Rod烏鴉嘴 季後賽國聯預測全軍覆沒

MLB／A-Rod烏鴉嘴 季後賽國聯預測全軍覆沒
MLB／柯爾優質先發收拾守護者 洋基續命 追平戰局

MLB／柯爾優質先發收拾守護者 洋基續命 追平戰局

熱門新聞

味全龍啦啦隊長琪琪。圖／摘自ig

啦啦隊女神琪琪高速公路出車禍 車頭全毀傷勢曝光

2022-10-16 11:12
林書豪回憶「林來瘋」時期趣事。（美聯社資料照片）

NBA／笑談與翹臀金昔日「緋聞」林書豪憶收女球迷內衣

2022-10-13 08:55
勇士續留核心陣容，團隊薪資將突破天際。（歐新社）

NBA／勇士續約2大核心 薪資總支出恐破5億美元

2022-10-16 08:07
鵜鶘前鋒威廉森。（美聯社）

NBA／養傷整季心力交瘁 威廉森曾哭倒女助教懷裡

2022-10-15 07:46

NBA／TMZ再爆衝突對話 波爾炫耀「這件事」格林怒揮拳

2022-10-08 22:58
湯姆布雷迪（左）與吉賽兒婚變據傳「房事不諧」扮演重大因素。（路透資料照片）

婚姻不「性」福？湯姆布雷迪傳婚變 被爆無法滿足愛妻

2022-10-08 21:46

超人氣

更多 >
「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人

「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人
台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲

台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲
居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救

居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救
好市多會員 最近最愛掃貨的10項食品

好市多會員 最近最愛掃貨的10項食品
「座位夾在兩個胖子中間」 網紅向美國航空索賠

「座位夾在兩個胖子中間」 網紅向美國航空索賠