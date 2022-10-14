MLB／想當年在世界大賽被打爆噩夢 達比修不忘克蕭恩情

達比修有賽前回想起不好的回憶。（路透）

日籍強投達比修有13日在國聯分區賽面對前東家道奇 ，繳出5局失3分的表現，率隊贏球，將系列賽扳成1：1平手。不過在道奇球場出戰季後賽，讓達比修想起2017年世界大賽 的不好回憶，也讓他說出與克蕭之間的革命情感。

2017年世界大賽第七戰，當時效力道奇的達比修承擔先發重擔，沒想到他1.2局就狂失5分，球隊也以1：5輸球將冠軍拱手讓人。達比修2場先發都被太空人 打爆，也引發道奇球迷不滿，不過事後太空人電子設備作弊事件曝光，才還達比修一點公道。

根據洛杉磯時報報導，教士達比修在對道奇比賽開打前一個小時，走到中外野，跪了下來。他想起上一次在這座球場投季後賽的慘烈景象說，「我當時給家人帶來很多痛苦，希望今天我能和家人帶著喜悅的心情回家。」

當達比修有看到對手是克蕭（Clayton Kershaw）時情緒非常激動並說道，「2017年季後賽結束之後，克蕭保護我和我的家人，在如此重要的比賽對陣他會很棒。這件事終於發生了。」