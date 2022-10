MLB／道奇教士季後賽熱戰 「天外飛鵝」搶走焦點

美國職棒大聯盟季後賽,道奇 、教士兩支同分區死對頭在國聯分區系列賽交手,緊張刺激的戰局中,意外因一隻大鵝飛進場內,成為熱門話題。

聖地牙哥 教士12日5:3擊敗洛杉磯 道奇,在5戰3勝制的國家聯盟分區系列賽扳成1:1平手。

教士拿下這場關鍵勝利,除了三壘手馬查多(Manny Machado)發揮長打,8局下闖進比賽的一隻鵝也被認為帶來好運。

Here’s how they removed the goose from the field pic.twitter.com/dNae7NmHuV