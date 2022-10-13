MLB／道奇教士季後賽熱戰 「天外飛鵝」搶走焦點

MLB季後賽，道奇、教士兩支同分區死對頭在國聯分區系列賽交手，途中一隻大鵝意外飛進場內。（美聯社）

美國職棒大聯盟季後賽，道奇 、教士兩支同分區死對頭在國聯分區系列賽交手，緊張刺激的戰局中，意外因一隻大鵝飛進場內，成為熱門話題。

聖地牙哥 教士12日5：3擊敗洛杉磯 道奇，在5戰3勝制的國家聯盟分區系列賽扳成1：1平手。

教士拿下這場關鍵勝利，除了三壘手馬查多（Manny Machado）發揮長打，8局下闖進比賽的一隻鵝也被認為帶來好運。

Here’s how they removed the goose from the field pic.twitter.com/dNae7NmHuV — Jomboy Media (@JomboyMedia) October 13, 2022

當時教士5：3領先，兩人出局後，一隻鵝降落在內外野交界的草皮，電視主播一開始誤以為是隻鴨子，後來更正是鵝，事後有媒體查出這隻鵝的正式名稱叫白額雁（Greater White-fronted Goose）。

戰局緊繃之際，這隻大鵝的出現帶來短暫的輕鬆氣氛。諸如貓、松鼠等各種小動物闖進大聯盟球賽時有所聞，牠是否為場上球隊帶來好運，常被球迷加油添醋討論。

尤其這隻大鵝一出現，道奇賴克斯（Gavin Lux）立即敲出安打，吹起反攻號角，頗有化身「逆轉鵝」的氣勢。

但這隻大鵝看似為主場道奇助陣，最終勝果卻屬於教士那一邊。道奇這支安打後，教士提前換上終結者海德（Josh Hader），他接手投球後，沒有再讓對手得分。

正當海德在練投的同時，3名球場工作人員用大毛巾與桶子把這隻誤闖球賽的大鳥捉住，送出場外。

這隻鵝一直到隔天都是網路上熱門話題，善待動物組織（PETA）推特（Twitter）帳號回應留言說「我們正努力查清楚，這隻雁被送出場外之後，受到什麼對待」。

「時人雜誌」（People）詢問道奇發言人，得到答案說：「這隻雁被帶到球場外安全釋放了。」