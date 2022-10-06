MLB／單季257K破洋基紀錄 柯爾：不真實

球迷紛紛爭奪賈吉的第62轟球。（美聯社）

洋基 4日對上遊騎兵的雙重賽第二戰屢屢破紀錄，先有「法官」賈吉（Aaron Judge）美聯最多的單季62轟，後有先發投手柯爾（Gerrit Cole）單場9K、本季累積257次三振刷新洋基隊史紀錄。但最終洋基仍以3：2輸給遊騎兵。

雙重賽第二戰首局首打席，賈吉抓遊騎兵先發投手提諾柯（Jesus Tinoco）一顆滑球，直接扛出左外野大牆，完成破美聯紀錄的單季62轟，而同樣留名歷史的苦主提諾柯表示自己就是勇敢對決：「這就是比賽的一部分，我向他發起了挑戰，而他擊出了全壘打」。

此外同樣寫下新紀錄的還有洋基的當家王牌柯爾（Gerrit Cole），一局下就送出1次三振，以單季249次三振打破洋基隊史紀錄，此戰中他共投出9次三振，把紀錄推高至257K。賽後這位洋基王牌則說：「有點不真實，今天是歷史難忘的一夜，很高興我能和隊友分享這個喜悅」。

另一位幸運兒是球迷尤曼斯（Cory Youmans），他撿到了賈吉的62轟紀錄球。當時有球迷為了搶球翻過外野護欄，卻不慎跌落，最後被尤曼斯用手套接到。對於這顆的後續處理他則表示「我還沒想好」，此球被預估至少值200萬美元。