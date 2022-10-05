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MLB／二刀流頂峰 大谷翔平封關戰寫「史上第1」紀錄

記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平是大聯盟史上第一位符合年度規定投球局數和規定打席數的球員。(路透)
大谷翔平是大聯盟史上第一位符合年度規定投球局數和規定打席數的球員。(路透)

天使隊「二刀流」大谷翔平在球季最後一戰登板，5局失1分的成績雖然讓他多添1敗，但更重要的是集齊規定局數，成為史上第一位規定局數、規定打席數都達標的球員，投、打出賽數更是全隊最高，堪稱天使隊「操」人。

今天面對運動家隊，大谷翔平在1局下投出三上三下，本季投球局數也累積滿162局，而1局上敲出安打的打席則是本季第663打席，早早超越502打席的規定門檻，這是前無古人的偉業。

大谷不止第1局投出三上三下，甚至維持完全比賽之姿，一直到5局下1出局後才因保送佛特（Stephen Vogt）破功，接著又被平德（Chad Pinder）敲出二壘安打，最後被卡珀（Conner Capel）敲出高飛犧牲打而掉分。

雖然天使隊教練團喊了暫停，但大谷仍留在場上，只不過以69球投完5局後就退場休息，總計被敲1支安打，丟掉1分，另有6次三振、1次四壞保送。

打者翔平則是繼續暢打，今天在1局上的右外野安打沒幫自己打下分數，接下來3打席都繳白卷，3局一壘滾地出局、6局被三振、8局三壘滾地出局。

投手大谷雖然僅失1分還是要吞敗，因為牛棚7局下多掉2分，而天使隊開局連吞7顆鴨蛋後，才在8局上靠著歐霍普（Logan O'Hoppe）安打敲回第1分，楚奧特（Mike Trout）陽春砲打回第2分，中間夾了一支雙殺打而無緣逆轉。

投手大谷本季成績以防禦率2.33、219次三振、166局投球作收，打者翔平則出賽了157場、打擊率2成73、34轟、95分打點、11次盜壘；大谷作為投手的先發場次、局數都是天使隊內最多，作為打者的出賽數、打席也是球隊第一。

天使 大谷翔平

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