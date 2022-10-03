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MLB／大谷連16場敲安寫新紀錄 蟬聯天使MVP、最佳投手

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平獲天使隊選為本季MVP。 （路透）
大谷翔平獲天使隊選為本季MVP。 （路透）

28歲天使隊日籍「二刀流」好手大谷翔平，1日連續16場比賽敲出安打，刷新個人紀錄。另外，大谷也連兩年獲天使隊頒發本季最有價值球員（MVP）及最佳投手獎。

NHK報導，大谷1日在主場先發出賽，前3個打席分別敲出游擊方向滾地球、三壘方向滾地球及遭到三振，第4個打席敲出左外野方向安打，締造個人連續安打場數新高紀錄。

大谷此役4打數1安打，打擊率2成76，天使隊終場以3：2擊敗德州遊騎兵，取得球隊6連勝。至於全壘打方面，大谷從9月11日後，至今已18場比賽未開轟。

在1日賽前，大谷本季投手成績為15勝、防禦率2.35、投出213次三振，在天使隊中遙遙領先第2名投手；打擊方面成績為156支安打、94分打點都居球隊內之冠，34支全壘打僅次於楚勞特（Mike Trout）排名第2。

從上述投打成績可以看出，大谷本季展現出壓倒性活躍的二刀流能力，因此獲天使隊頒發本季MVP及最佳投手獎，二連霸天使隊這兩個獎項，1日賽前舉行頒獎儀式。

經典賽美國隊教頭戴羅沙（Mark DeRosa）也力讚大谷是「史上最有天賦的選手之一」。

戴羅沙在節目「MLB Network」分析，大谷在9月30日的先發出賽中，除了曲球外，其他球種速度平均都慢了約2英里（約3公里），但仍是很有壓制力，關鍵在於配球。

戴羅沙以大都會打者墨菲（Sean Murphy）的打席為例，大谷翔平第一球先投出74.6英里曲球，接下來是96.9英里伸卡球、87.2英里卡特球、85.3英里滑球，98.3英里伸卡球、86.3英里滑球，最後以96.3英里伸卡球三振打者，打者完全預測不到大谷會投什麼球種。

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