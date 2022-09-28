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MLB／普荷斯有超強記憶力 談700轟各里程碑

體育新聞組／綜合報導
普荷斯擁有超強記憶力，記得比賽當下的情境和感受。（美聯社）
普荷斯擁有超強記憶力，記得比賽當下的情境和感受。（美聯社）

MLB紅雀強打普荷斯（Albert Pujols）除了打擊強大，還有一個特殊技能是「記憶」，他表示：「即使我不記得每一個細節，也可以只看到幾秒鐘的剪輯影片後，就想起當時擊球的一切。」，他受訪詳細解釋每個全壘打里程碑完成當下的情境與感受。

第一次全壘打

2001年4月6日，對響尾蛇雷諾索（Armando Reynoso）

那天我必須做些事，不然會回到小聯盟，因為我在系列戰首場表現很糟糕。雷諾索投出一顆快速球，而我一直是很好的快速球擊球者，尤其當球在往上竄的那種，我有很好的揮棒動作。當時還沒有那麼多社交媒體，所以比賽後我打開電視看「SportsCenter」，看看自己是否出現在節目中。

第100支全壘打

2003年7月20日，對道奇培瑞茲（Odalis Perez）

那是個周日晚上，我還記得那感覺有多美好。我得到一個很好的擊球機會，且我面對培瑞茲總是得心應手。任何時候打出幫助球隊領先的全壘打，都很特別。

第200支全壘打

2005年9月30日，對紅人貝萊爾（Matt Belisle）

那是一支滿貫砲，我用的球棒是好友培瑞茲（Eduardo Perez）的。我打出去就知道是全壘打，雖然打出滿貫砲總是很酷，但達到里程碑時，無論是什麼樣的全壘打，都會變得特別。

第300支全壘打

2008年7月4日，對道奇霍利（Bob Howry）

這是一個紅中直球，我不知道是怎麼做到的，讓那顆球在那個位置留在界內，這是很特別的一球。很高興在主場球迷面前做到。

第400支全壘打

2010年8月26日，對國民齊默曼（Jordan Zimmermann）

我有非常棒的揮棒，我先前面對齊默曼已取得成功。這是當晚最好的揮棒。

第500支全壘打

2014年4月22日，對國民喬丹（Taylor Jordan）

我當時近況很好，大家都覺得我會在對洋基時達成紀錄，但我卻在華盛頓做到了，由於400與500轟都是在華盛頓達成，我開始在想600轟也會在這裡，每次去那裡我都會想起特別的回憶，及隊友在幫我慶祝的那一刻。

第600支全壘打

2017年6月3日，對雙城桑塔納（Ervin Santana）

有點像我的第3000安，給自己施加很多壓力。那段時間裡我的揮棒很差。當我看到球飛到空中時，我就知道出去了。我以我的風格「滿貫砲」完成紀錄，主場擠滿人，對我來說是非常特別和美麗的比賽。

普荷斯擁有超強記憶力，記得比賽當下的情境和感受。（路透）
普荷斯擁有超強記憶力，記得比賽當下的情境和感受。（路透）

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