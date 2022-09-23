MLB／普荷斯打破無安打比賽 對手反開心

普荷斯7局上敲出一支安打。（路透）

紅雀隊42歲老將普荷斯（Albert Pujols）挑戰生涯700轟紀錄，連續5場比賽未開砲、停留在698轟，但他21日對教士隊之戰7局上，揮出全隊第1支安打，摧毀前美聯塞揚獎投手史奈爾（Blake Snell）的無安打比賽，儘管紅雀終場0：1輸球，普荷斯依然成為焦點。

史奈爾在主場對決國聯中區龍頭紅雀，前6局未被揮出安打，7局上兩出局才被普荷斯破功，而且還是壞球被揮出安打，他說：「普荷斯是好打者。」

史奈爾用117球完成7局任務，只被揮出兩支安打、出現兩次保送，狂飆13K追平個人單場最多K紀錄，奪下本季第8勝；其實普荷斯7局上把球推向右外野時，教士總教練梅爾文（Bob Melvin）似乎鬆了一口氣，這支安打出現後，他更有理由找到換投時機，讓史奈爾提前休息。

「我不想說，很開心有人揮出安打。」梅爾文認為，史奈爾用球數已經不少，不可能撐完9局上演無安打比賽，在這個爭取季後賽 門票的關鍵時刻，不會讓重要投手冒險投135球拚紀錄。

史奈爾7局上第3次對決普荷斯，連投3壞球後，第4球被打成界外，接著偏外角明顯壞球，被他打穿一、二壘間大洞；由於教士內野防守布陣往右移，讓他逮到機會把球推向右外野，形成滾地安打，自己站上一壘也笑出來，大聯盟官網指出，這顆98英里速球離好球帶外側6英寸（15.24公分）。

另外，皇家 隊老闆雪曼（John Sherman）21日宣布將開除球隊總管莫爾（Dayton Moore），由皮科洛（J.J. Picollo）接任這項職務。

莫爾2006年起擔任皇家總管，總共長達16年。經歷過一段重建期後，曾在2014、2015連兩年闖進世界大賽 ，並且在2015拿下世界大冠軍。