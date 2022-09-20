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MLB／不再是紐約沒出息的兒子 大都會等6年再晉季後賽

記者陳宛晶／綜合報導
薛則先發6局未被敲安、送出9次三振，幫助大都會以7：2擊敗釀酒人隊。(美聯社)
薛則先發6局未被敲安、送出9次三振，幫助大都會以7：2擊敗釀酒人隊。(美聯社)

因傷缺陣兩周後歸隊的第一戰，薛則（Max Scherzer）投出無懈可擊的一戰，先發6局未被敲安、送出9次三振，幫助大都會以7：2擊敗釀酒人隊，大都會繼2016年後終於再進季後賽

薛則在9月4日一戰僅投5局、67球退場，觀察幾天後還是確定以「左腹斜肌刺痛」的名義進入傷兵名單，直到19日歸隊，結果一回來就是無敵星星狀態。

薛則的6局投球任內，沒讓任何一名打者上壘，狂飆9K，儘管仍維持完全比賽的局面，但基於保護優先，仍讓他在僅用68球的情況下退場。

大都會打線則由阿隆索（Pete Alonso）第4局的三分砲領銜，第6局出現3支長打、再掃2分，尼莫（Brandon Nimmo）、林多（Francisco Lindor ）都敲三壘打，持續擴大領先優勢。

薛則終場拿下本季第10勝、生涯第200勝，大都會則是歷經5年沒季後賽可打後終於再收下門票，總教練蕭瓦特（Buck Showalter）領軍首年就率隊打進季後賽，賽後相當冷靜，但他預告：「如果我們贏下分區，你們可能會看到我做蠢事吧！」

大都會 季後賽

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