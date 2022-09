MLB／卡洛爾生涯首轟沒人理？原來連教頭都演很大

響尾蛇台美混血大物卡洛爾(Corbin Carroll)升上大聯盟以來表現亮眼,7日敲出大聯盟生涯首轟,回到休息室後,卡洛爾的隊友們都假裝鎮定不理他,之後才興奮的與他擁抱慶祝。

今天是卡洛爾升上大聯盟後的第8場比賽,面對教士日籍強投達比修有。沒想到他在首打席就擊出中外野陽春砲,大聯盟生涯首轟出爐,據大聯盟官方統計,此發全壘打的擊球初速為166.7公里,飛行距離則為406英呎。

回到休息室後,卡洛爾的隊友們都假裝鎮定不理他,之後才興奮的與他擁抱慶祝。對此響尾蛇總教練羅夫洛(Torey Lovullo) 表示:「當他打出全壘打後,我們都很興奮,很難不去擁抱他,告訴他你為他感到驕傲,這是大家想做的事情,所以我也加入了,這對我們來說是很棒的時刻。」

