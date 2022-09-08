MLB／卡洛爾生涯首轟沒人理？原來連教頭都演很大

卡洛爾(後)生涯首轟後，回到休息室第一時間連教頭羅夫洛(前)都面無表情。 （截自推特）

響尾蛇台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）升上大聯盟以來表現亮眼，7日敲出大聯盟生涯首轟，回到休息室後，卡洛爾的隊友們都假裝鎮定不理他，之後才興奮的與他擁抱慶祝。

今天是卡洛爾升上大聯盟後的第8場比賽，面對教士日籍強投達比修有。沒想到他在首打席就擊出中外野陽春砲，大聯盟生涯首轟出爐，據大聯盟官方統計，此發全壘打的擊球初速為166.7公里，飛行距離則為406英呎。

回到休息室後，卡洛爾的隊友們都假裝鎮定不理他，之後才興奮的與他擁抱慶祝。對此響尾蛇總教練羅夫洛（Torey Lovullo） 表示：「當他打出全壘打後，我們都很興奮，很難不去擁抱他，告訴他你為他感到驕傲，這是大家想做的事情，所以我也加入了，這對我們來說是很棒的時刻。」

The silent treatment never gets old. 😆 pic.twitter.com/7SYynoDV16 — Arizona Diamondbacks (@Dbacks) September 8, 2022