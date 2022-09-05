MLB／大谷100轟400K 史上第二人

天使隊大谷翔平3日先發8局只失1分，並發出振奮自己的吼叫。（路透）

大谷翔平 尋求蟬聯美聯年度MVP，3日由「投手大谷」來衝刺，面對美聯戰績第一的太空人 隊先發8局僅失1分，天使 隊打到延長12局終於以2：1贏球，代理教頭尼文評價是本季最棒的一戰，大谷卻搖頭，「如果打擊有表現，會更好。」

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大谷共用111球，投8局被敲6安打，失分出現在第5局，先取得兩出局，遭到曼西尼二壘打、馬蒂耶維奇一壘打串聯；天使則在7局追平，讓他在1：1平手時退場，確定無關勝敗。

大谷賽前累積大聯盟生涯398次三振，此役的5K後，跨過400K里程碑，加上擔任打者的123轟，跟進貝比魯斯，成為握有投球400K、打擊100轟的史上第二人，而貝比魯斯生涯共488K，也就是說大谷在下一個百K關卡，將成為史上第一人。

在這場比分膠著的投手戰中，大谷可以壓制到8局，尼文表示就他個人看來，這是大谷本季的最佳好投之一，即便是掉分的那局，被打的安打也不是非常強勁。

大谷卻沒那麼滿意，被問到此役是不是他的本季最佳，本人給出了否定的答案，「我在打擊上沒什麼表現，如果我能打得更好一點，我想會是更棒的比賽吧。」「打者翔平」4打數沒有安打，唯一上壘是在延長11局被故意四壞請上壘包。

12局敲出再見安的達菲，賽後也被問到對於大谷表現的評價，而他回應：「他總是令人難以置信，讓人幾乎用光了所有可以形容的詞彙，只能說他真的是個獨一無二的存在。」

大谷則是將好投歸功野手幫忙，他說：「不只是外野手，還有內野手也是，都在我身後以精采的play幫助我，讓我的用球數可以壓低。」