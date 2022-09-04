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MLB／教頭誇本季最佳一戰 大谷：可是翔平不夠好

記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平3日隊先發8局僅失1分。(路透)
大谷翔平3日隊先發8局僅失1分。(路透)

大谷翔平再度於投手丘上繳出一場好投，面對美聯第一的太空人隊先發8局僅失1分，天使隊打到延長12局才以2：1贏球，大谷雖然無緣勝投，但總教練尼文（Phil Nevin）誇讚他的表現，認為是他本季最佳一戰，但大谷對此不怎麼認同，點出自己在打擊區上的表現不夠好。

大谷此役用球數為本季新高的111球，失分出現在第5局，先取得兩出局，曼西尼（Trey Mancini）敲二壘打，馬蒂耶維奇（J.J. Matijevic）補上安打，太空人先馳得點，但大谷成功將失分凍結在1分。

尼文指出，考量到這場比賽的戰局發展，就他個人觀點看來，3日是大谷本季的最佳好投之一，即便是掉分的那局，被打的安打也不是非常強勁；他盛讚大谷的表現不可思議，「當他手感正燙時，他自己也很清楚，就像是籃壇的博德（Larry Bird）、魔術強森（Magic Johnson）或是喬丹（Michael Jordan）。」

然而，當大谷被問到此役是不是他的本季最佳一戰，本人給出了否定的答案，「我3日在打擊區做得不好，如果我能打得更好一點，我想會是更棒的比賽吧！」

12局敲出再見安的達菲（Matt Duffy），賽後也被問到對於大谷表現的評價，而他回應：「他總是令人難以置信，讓人幾乎用光了所有可以形容的詞彙，只能說他真的是個獨一無二的存在。」

大谷則是謙遜感謝野手幫忙，他說：「不只是外野手，還有內野手也是，都在我身後以精采的play幫助我，讓我的用球數可以壓低，因此可以投到第8局。」

太空人 喬丹 大谷翔平

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