MLB／海德轉會教士 拿下首次救援成功

教士後援投手海德拿到轉隊後的首次救援成功。（美聯社）

教士後援投手海德（Josh Hader）7月時陷入低潮，被釀酒人交易到教士後情況並沒有好轉，在教士的防禦率高達23.14，8月31日終於拿到轉隊後的首次救援成功，教士最終以5：4擊敗巨人，系列賽完成橫掃。

哈德是近年來大聯盟的頂尖終結者，但在季中陷入大低潮並被交易到教士，轉隊後前7場出賽僅投4.2局，失掉12分，防禦率高達23.14，投出9次保送，只送出8次三振。

教士客場對戰巨人，教士先發投手瑪斯古夫（Joe Musgrove）先發繳出6.2局失3分，送出11次三振的優質先發，球隊也在4到6局攻下5分，6到8局巨人攻下4分追到1分差，教士在9局下5：4僅一分領先時派出海德登板救援。

海德一上來就被埃斯特拉達（Thairo Estrada）敲出中外野方向的一壘安打，接著讓拉史特拉（Tommy La Stella）敲出飛球出局，面對下一棒的岡薩雷茲（Luis Gonzalez）時，海德投出暴投讓追平分上二壘，還好以一顆98英里的直球三振掉岡薩雷茲，再讓威恩斯（Austin Wynns）敲出飛球出局，雖然過程險象環生，還是終於拿下轉戰教士後的首次救援成功，也是本季的第30次救援成功，幫助教士成功在3連戰橫掃巨人。