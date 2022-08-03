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MLB／天使虛晃一招 傳拒絕3隊報價 大谷翔平「繼續陪天使坐牢」

體育新聞組／綜合報導

大聯盟快到交易截止日，消息指出天使隊確定根本無意賣大谷翔平，包括洋基隊在內的報價都是報心酸，而大谷眼看將繼續當天使，有球迷覺得不意外，也有不少球迷為他感到惋惜，認為大谷又要繼續陪天使坐牢。

天使日前通知各隊願意聆聽關於任何選手的交易報價，儘管外界認為賣大谷的可能性極低，但仍吸引幾支球隊上門，洋基、教士、白襪都是認真提出報價的球隊，但據傳天使確定不會交易大谷。

橘郡紀事報記者弗萊契（Jeff Fletcher）引述消息來源指出，天使不會在大限前交易大谷，儘管球隊戰績不佳，大谷也將在明年季後成為自由球員，「但球隊內部從未有任何跡象顯示這筆交易將會發生。」

弗萊契報導中指出，老闆莫瑞諾（Arte Moreno）的哲學就是每年都要贏，雖然今年看起來又是失敗的一季，但球隊不會交易他們深信來年仍能幫助天使贏球的選手。

天使此際無意變賣大谷，但今年冬天勢必再吹起另一波交易傳聞，一般預料，明年仍有薪資仲裁資格的大谷，有望拿到2500萬美元年薪，接著尋求一筆平均年薪4000萬美元的大約，若天使未能在明年開季前與他完成延長合約，要不要賣會再次成為天使的揪心難題。

在弗萊契的推特留言底下，有不少球迷為大谷惋惜，留言回覆：「大谷又要度過沒有季後賽的一年了」、「哎…我想看大谷打季後賽」、「可憐的大谷，繼續被困在這座監牢中」。

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