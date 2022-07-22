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MLB／大谷賣在高點就是現在 官網記者：天使一定要考慮

記者陳宛晶／綜合報導
MLB官網記者費恩森力促天使應該趁大谷正在高點賣出，此時不賣更待何時！（路透）
MLB官網記者費恩森力促天使應該趁大谷正在高點賣出，此時不賣更待何時！（路透）

大聯盟下半季起跑，大谷翔平將在22日為天使隊打頭陣出戰勇士隊，他將挑戰百年紀錄向單季勝投、全壘打皆雙位數叩關，「天使生涯」是否已在倒數同樣引人關注，MLB官網記者費恩森（Mark Feinsand）力促目前賣大谷正在高點，此時不賣更待何時。

費恩森今天加入MLB Central節目中，討論季中交易熱門人選，對於大谷的部分，他直言：「若天使現在交易他，可能正是他能為天使帶來最大價值的時候。」

大谷去年打出MVP賽季，今年表現依舊出色，「打者翔平」累積19轟，「投手大谷」則是生涯年、半季已投出9勝，明天對勇士若能奪勝，將是繼1918年貝比魯斯（Babe Ruth）之後，再出單季10勝10轟選手，買一人可當兩人用，大谷翔平在打擊、投球兩端的交易價值前所未見。

大谷將在明年季後成為自由球員，費恩森指出，天使若在此時賣大谷，新球隊還可在接下來兩次季後賽之旅擁有大谷，此時正是他的交易價值最高點，「如果再晚一年，就會只剩1趟季後賽。」他建議天使要賣就趁現在，「我不知道天使會不會這麼做，但至少該考慮看看。」

費恩森直言：「除非天使相信他們有辦法簽回大谷，但現實是他們有楚奧特（Ｍike Trout）、有瑞登（Anthony Rendon）的合約在，這幾乎不可能發生，現在是時候交易他了。」

天使 勇士 大谷翔平

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