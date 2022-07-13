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MLB／打者翔平被三振扁嘴No 下一場投手大谷要負責止敗

記者蘇志畬／綜合報導
在6局被三振時，大谷對好球帶有些意見，連說了數次「NO」。 （美聯社）
在6局被三振時，大谷對好球帶有些意見，連說了數次「NO」。 （美聯社）

天使隊日籍好手大谷翔平12日擔任第3棒、指定打擊，2次四壞保送外，2打數無安打，特別在6局被三振時，大谷對好球帶有些意見，先扁起嘴後，連說了數次「不對（No）」。

天使隊靠7局下4分大局，一度追平，然而9局上「終結者」伊格列西亞斯（Raisel Iglesias）被攻下1分，最終就以5：6敗給太空人隊，慘吞5連敗；大谷翔平下一場先發登板對太空人隊又要負責止敗，天使隊最近1勝就是大谷前次登板日。

大谷12日雖然沒有敲安，但2次保送都延續攻勢，1局下的保送讓球隊後續形成滿壘，瓦許（Jared Walsh）滾地推進打回1分，7局下天使攻下4分後，大谷選到保送，只是沒有繼續得分。

另外2打席，大谷分別在3局敲出中外野飛球出局，6局被三振時，大谷動作不小，2好0壞後面對一顆近身低角度卡特球，大谷退出打擊區，沒想到主審判定是好球，遭到三振的大谷先看了主審一下，隨後扁嘴加搖頭，走回休息區的途中一直說「No」。

天使 太空人 大谷翔平

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