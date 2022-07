MLB／打者翔平被三振扁嘴No 下一場投手大谷要負責止敗

天使 隊日籍好手大谷翔平 12日擔任第3棒、指定打擊,2次四壞保送外,2打數無安打,特別在6局被三振時,大谷對好球帶有些意見,先扁起嘴後,連說了數次「不對(No)」。

天使隊靠7局下4分大局,一度追平,然而9局上「終結者」伊格列西亞斯(Raisel Iglesias)被攻下1分,最終就以5:6敗給太空人 隊,慘吞5連敗;大谷翔平下一場先發登板對太空人隊又要負責止敗,天使隊最近1勝就是大谷前次登板日。

大谷12日雖然沒有敲安,但2次保送都延續攻勢,1局下的保送讓球隊後續形成滿壘,瓦許(Jared Walsh)滾地推進打回1分,7局下天使攻下4分後,大谷選到保送,只是沒有繼續得分。

另外2打席,大谷分別在3局敲出中外野飛球出局,6局被三振時,大谷動作不小,2好0壞後面對一顆近身低角度卡特球,大谷退出打擊區,沒想到主審判定是好球,遭到三振的大谷先看了主審一下,隨後扁嘴加搖頭,走回休息區的途中一直說「No」。

Sho Says No ✅

Shohei Ohtani disagrees with umpire after being called out on a questionable strike in the 6th inning against the Astros.

Credit: Ballys#大谷翔平 #Ohtani #Angels #GoHalos pic.twitter.com/3jE6brdyNY