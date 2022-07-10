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MLB／普荷斯、卡布雷拉 2「傳奇」入選明星賽

體育新聞組／綜合報導
普荷斯（圖）、卡布雷拉靠著「傳奇條款」，入選今年大聯盟明星賽。（美聯社）
普荷斯（圖）、卡布雷拉靠著「傳奇條款」，入選今年大聯盟明星賽。（美聯社）

普荷斯（Albert Pujols）、卡布雷拉（Miguel Cabrera）靠著「傳奇條款」，入選今年大聯盟明星賽，今年球季後預計退休的普荷斯是否有意參加全壘打大賽，他回答：「如果他們問我，我會試試看。」

在新版勞資協議中，為了表揚傳奇球星，設立一項條款，允許大聯盟主席挑選傳奇球星加入到明星賽陣容，待退老將若無法借助球迷力量進入明星賽，也還有機會在明星賽接受致敬。

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）宣布，這項「傳奇條款」的前兩位適用者，「普荷斯、卡布雷拉是他們世代中成就不凡的球員，過去20年也代表著多明尼加、委內瑞拉兩國的棒球成就，值得獲得這項特殊的禮遇。」

42歲的普荷斯表示，39歲的卡布雷拉就像自己的小老弟一樣，「他是我尊敬的人物，我們常聊天，能夠在明星賽看到他很高興。」

普荷斯生涯683轟排名史上第5，生涯2168分打點則排第3，對今年全壘打大賽的想法，普荷斯說：「還有很多好手值得這個榮譽，如果他們問我，我會試試看，不知道能不能表現好，但我會試。」

這是普荷斯生涯第11次入選明星賽，卡布雷拉則是第12次，他很期待參加，「這對我來說意義重大，每場明星賽感覺都不一樣，是難得可以跟大家交流的機會，一定會很有趣。」

普荷斯、卡布雷拉（圖）靠著「傳奇條款」，入選今年大聯盟明星賽。（美聯社）
普荷斯、卡布雷拉（圖）靠著「傳奇條款」，入選今年大聯盟明星賽。（美聯社）

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