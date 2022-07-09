付出有了回報 韋蘭德收下領先聯盟第11勝

韋蘭德。（美聯社）

太空人 王牌韋蘭德（Justin Verlander）7日對上皇家 登板，主投6局飆8K、被敲7安打、2四壞，失2分含1分責失，終場收下領先聯盟的11勝，並助太空人擊敗皇家，繼續坐穩美聯第二。

太空人進行和皇家四連戰的最終戰，前役雖落敗讓8連勝遭終止，靠著王牌投手韋蘭德6局失2分的優質表現，以及艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）第五局敲出本季第26轟，一棒將比數超前，最終太空人在該系列賽取得3：1的優勢。

韋蘭德生涯237勝有24勝來自皇家，是他對戰過拿下最多勝的一隊，此役過後，目前11勝不但是聯盟勝投王，防禦率降至2.00在聯盟排名第四，對手打擊率.190和每局被上壘率0.97在美聯皆名列第二。

現年39歲的韋蘭德在缺賽將近兩年的時間後，他認為今年能再次找回過去身手對他意義重大，「當然，這意義非凡，我也講過很多次了，從手術以後我就一直努力練球，很高興看到付出有了回報，也希望這種好狀態能持續下去。」

「我必須在一些重要的時刻拿出好表現，並相信在我身後守備的隊友。沒有和隊友的相互溝通比賽就不會完美，今天就是做好自己該做的，並信任隊友的比賽之一。」

此外，勇士 在與紅雀4連戰的最終戰雖不敵對手，但7日先發登板的史泰德（Spencer Strider）不但繳出6局12K無失分的高效率演出，還在開賽前3局飆出9K，成為勇士隊史第1位完成該創舉的投手。

史泰德此役投6局僅被擊出2支安打、送出2次保送、無失分，最驚人的是他飆出生涯新高12次三振，其中9次剛好落在開賽前9個出局數，成為繼去年7月11日馬林魚先發投手羅培茲（Pablo Lopez）所創下的開局9連K後，首位完成相同壯舉的球員，碰巧的是，當時連被三振9次的苦主剛好就是勇士。

事實上，根據統計，史泰德在前三局飆出的18個快速球中，讓對手揮空了11次，另外投出的7顆滑球對方也有5次揮空，可見史泰德的投球成功封鎖紅雀的打線。

現年23歲的史泰德，今年才是生涯首個完整球季，目前已經是自1900年以來，勇士隊史首位連續兩場繳出10K的新秀球員，他前役對戰紅人，主投6局飆出11K，僅被擊出1支安打、失掉1分，他也是1900年後首位連2場先發皆投出至少11次三振和被敲2支安打以下的年輕新秀。

賽後史泰德也表示滿意自己的表現，「今天的演出證明我有能力站在場上，我其實不需要用力過猛，我要做的就是相信我自己，這應該是我在場上專注的事。」勇士教頭史尼克（Brian Snitker）也讚揚史泰德「他幫球隊開了一個好頭，這是很棒的勝利，他今天的表現太精彩了。」