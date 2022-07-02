MLB／投手大谷、打者翔平都拿到票數 但6月MVP沒有他

大谷翔平6月在投打雖然丟有不錯表現，但仍未獲得該月的MVP獎。(Getty Images)

天使隊「二刀流」日本 選手大谷翔平 在投打都精彩的6月，仍無緣獲得單月MVP肯定，大聯盟今天公布6月MVP得主，美聯投手由白襪隊希斯（Dylan Cease）獲獎，打者則是太空人 隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）出線，大谷挑戰破日本選手紀錄的第三座單月MVP還要再等等。

大谷6月的5場登板拿下4勝1敗、防禦率1.52，29.2局投球送出38次三振，打擊區上則貢獻28支安打、6轟、17分打點，繳出打擊率2成98、上壘率3成98、長打率5成75，都是開季以來最佳成績。

日本媒體、球迷對於大谷在6月投、打勝出都有期待，尤其是投手部門的競爭，大谷也在投、打都有得到票數，但最終雙料落選。

希斯在6月的5場出賽取得2勝1敗，雖然勝場數不比大谷，但27.1局投球內僅讓對手敲出19支安打、送出45K，丟掉10分僅有1分責失，也讓他的單月防禦率呈現神鬼般的0.33；艾瓦瑞茲的成績則是大勝大谷，以4成18打擊率敲出9轟、28分打點。

大谷的大聯盟生涯已獲兩座單月MVP為去年6月及7月，都是在野手部門勝出，原被期待這回能首獲投手單月MVP最終抱憾。