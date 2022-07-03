MLB／大谷翔平18轟出爐…近4場開轟 天使全敗

大谷翔平敲出本季第18轟。（路透）

天使 隊1日以1：8慘敗太空人 隊，打線還吞16次三振，楚奧特（Mike Trout）更3打數都吞K，僅大谷翔平 倖免於難，成先發唯一沒吞K的打者，還敲本季第18轟，打回唯一一分。

延續6月火燙手感，大谷翔平在7月首戰擔任先發第3棒、指定打擊，1局上2出局後敲出一發右外野超大號陽春砲，飛上第二層看台，擊球初速105.7哩、飛行距離394呎，這發本季第18轟為球隊先馳得點。

只不過太空人先發投手哈維爾（Cristian Javier）被敲出這1轟後，連續解決19人次，投完7局僅被敲1安，失1分，投出多達14次三振，沒有保送，再加上牛棚也送出2K。

天使打線全場僅敲出2支安打，除了大谷外就是瑞吉福（Luis Rengifo）在8局的一壘安打，全隊被三振16次。

大谷翔平在另外兩個打席分別敲出三壘滾地、游擊滾地出局，此役3打數1安打，沒有被三振，打擊率2成66，18轟在美聯並列第7、50分點並列第8。

只是打者翔平的好表現未能兌現在球隊勝利上，最近4場開轟的日子，天使都輸球，而投手大谷近期則拿下4連勝；天使目前以37勝42敗排名美聯西區第三。