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MLB／不像39歲 韋蘭德奪10勝

體育新聞組／ 綜合報導
韋蘭德。（美聯社）
韋蘭德。（美聯社）

太空人隊39歲王牌韋蘭德（Justin Verlander）本季重拾塞揚身手，29日在客場面對美東王者大都會絲毫不畏懼，主投8局飆6K無失分，幫助球隊以2：0贏球，自己也收下本季第10勝，獨居大聯盟勝投王。

韋蘭德主投8局，僅用101球，其中有74顆好球，只被打出2支安打、投出1次保送，另飆出6K。不過大都會隊投手群也不是省油的燈，先發「台灣走路人」沃克（Taijuan Walker）7.1局好投與迪亞茲（Edwin Diaz）聯手壓制，讓太空人一籌莫展，兩隊打完8局仍是0：0平手。

不過9局上，大都會隊捕手卡斯楚（Jason Castro）敲出兩分砲，本季首轟出爐，搶先打破僵局取得2：0領先，9下普雷斯利（Ryan Pressly）關門成功，終場太空人就以2：0擊敗大都會，取得對戰2連勝。

韋蘭德去年歷經TJ手術，本季以一年約重返太空人，身手不凡，看起來一點也不像是39歲的老將。韋蘭德自評今年自己的曲球投得還不錯，速球也有尾勁，能讓打者打成內野的軟弱滾地球，但滑球品質不如2019年奪下塞揚獎時。他也坦言，今年自己的確擺脫了過去2年的困境「對我而言，這是如同尖叫般的大蛻變。」

韋蘭德今天的8局好投讓防禦率下降到2.03，大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，自1913年起，39歲以上且至少出賽15場的投手中，韋蘭德的防禦率是史上第四低，僅次於2005年「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）的1.51、1984年的蝴蝶球好手尼可羅（Phil Niekro）的1.71，以及1948年雷納德（Dutch Leonard）的1.85。

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