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MLB／大谷翔平壓軸三壘打 破道奇先發8.1局無安打比賽

記者蘇志畬／綜合報導
大谷翔平更在9局上1出局後敲出三壘打，打破安德森的無安打比賽。 美聯社
大谷翔平更在9局上1出局後敲出三壘打，打破安德森的無安打比賽。 美聯社

天使隊15日雖然以1：4輸給道奇隊，但也沒讓對手過得太愉快，楚奧特（Mike Trout）先以美技沒收一支長打，大谷翔平更在9局上1出局後敲出三壘打，打破安德森（Tyler Anderson）的無安打比賽。

天使隊今天前8局完全遭到壓制，大谷翔平先發第三棒、指定打擊，前兩打席都遭到三振，7局則敲出游擊滾地出局，不過9局在1出局後，大谷翔平最後一打席面對安德森投出的第123球、一顆86.9哩卡特球，敲出右外野三壘安打。

無法挑戰無安打比賽，安德森也就退場休息，接替的金布洛爾（Craig Kimbrel）也被敲1安，失分算在安德森帳上，安德森總計投8.1局，被敲1支安打，失1分，另有8次三振、2次保送，依舊拿下個人本季的8連勝。

道奇隊全場2轟相挺，史密斯（Will Smith）在1局下就敲出3分砲，早早領先，3局下透納（Trea Turner）再補上一發陽春砲，泰勒（Chris Taylor）在1局下也差點轟出3分砲，只是被楚奧特沒收。

史密斯開轟後，道奇隊在2出局後攻占一、二壘，泰勒敲出一顆中外野深遠飛球，楚奧特在警戒區跳起、撞到全壘打牆接殺，外媒認為這有可能是3分砲，不過照軌跡來看，也很可能打到牆上。

大谷翔平 道奇 天使

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