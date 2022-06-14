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MLB／火力強 賈吉拚首位4億男

體育新聞組／ 綜合報導
賈吉季後有望拿到一份價值4億美元的合約。（美聯社）
賈吉季後有望拿到一份價值4億美元的合約。（美聯社）

「法官」賈吉（Aaron Judge）在今年賽季開打前，未能和洋基達成延約共識，如今賈吉成為本季最火燙的打者，美媒認為季後他有望拿到一份價值4億美元的合約，超越楚奧特（Mike Trout）成為聯盟史上最貴球員。

上季休賽期間有消息指出洋基曾向賈吉開出7年2.135億美元延長續約報價，若再加上本季1700萬美元薪資，總共是8年2.33億美元，這份合約未來7年的年均薪，已經略高於道奇貝茲（Mookie Betts）年均薪3042萬、在外野手中僅次於天使楚奧特的年均薪3554萬美元，沒想到最終賈吉選選擇婉拒，當時就有專家認為，賈吉在等一份至少和楚奧特價碼一樣的合約。

大聯盟史上最貴合約就是楚奧特在2019年與天使簽下12年4.265億美元，不過因為當時是延長合約，因此準確來說他當時的新合約為10年3.6億美元，也就是說，至今為止大聯盟4億球員仍尚未出現。

《紐約每日新聞》記者盧皮卡（Mike Lupica）撰文寫下，「每次賈吉擊出全壘打，我都想像著球落在了4億美元的標誌後面。或許在我現在正在寫稿的同時，他又敲出一發全壘打了。」

今年賽季賈吉又闖出新高度，.686的長打率、1.077的OPS、24支全壘打都領先全聯盟，果然向球團證明自己身手不輸三屆MVP楚奧特，若他能持續保持健康，完整打完整個賽季，美媒認為賈吉要挑戰單季60轟並非毫無可能，過去歷史上扣掉禁藥球員，只有1961年的馬裡斯（Roger Maris）（61轟）和1927年的貝比魯斯（Babe Ruth）（60轟）完成過60轟紀錄。

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