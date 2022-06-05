MLB／費城人開除吉拉迪 哈波自責：是我們打不好

吉拉迪(左)日前被費城人隊開除，當家球星哈波表示戰績不佳不該是只有總教練的責任。（路透）

費城 人隊日前宣布開除總教練吉拉迪（Joe Girardi），當家球星哈波（Bryce Harper）自然也是焦點，他表示戰績不佳不該是只有總教練的責任，球員也有問題，「是我們沒發揮出應有的實力。」

教頭被開除的第一戰，哈波當然成為媒體「堵麥」頭號對象，他聽到消息後第一時間與吉拉迪通了電話，除了表達不捨態度，也認為自己得負責，「吉拉迪投入了大量的心力跟時間，試圖帶領我們提升戰績，我非常感謝他，因為他犧牲了很多陪伴家人的時間，他被開除是我們的錯，其中也包括我」。

「職業運動向來找總教練開刀，但事實是全隊上下都有責任，我們沒有發揮出應有實力，打出外界想看到的樣子」，哈波補充說道。

至於吉拉迪本人然則坦然面對，認為戰績不佳的原因很多，全隊確實很有天賦，只是無法同時整合，「當要解決的問題同時發生，情況就會失控。」最後他還是祝福費城人能就此止跌回升、重回季後賽 。

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費城人宣布將由湯普森（Rob Thomson）擔任臨時教練，費城人明星外野手卡斯特蘭諾斯(Nick Castellanos)認為是很適合人選，「湯普森對我們說他相信、支持我們，我們是一支很優秀的球隊，已經準備好帶領我們了，他為此感到興奮，我們能真切的感受到他的熱情。」

而費城人換教頭首戰似乎就見效，史瓦伯（Kyle Schwarber）、哈波都轟出單場雙響砲，新秀游擊手史考特（Bryson Stott）也貢獻了一發三分砲，加上先發投手艾佛林（Zach Eflin）8局無失分，費城人以10：0完封天使 輕鬆獲勝。