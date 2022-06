MLB／賈吉沒收大谷91.8%機率的全壘打 紐約球迷高喊MVP

賈吉(Aaron Judge)5月31日讓大谷翔平 嚐到全壘打被沒收的滋味。天使隊31日作客紐約面對到近期氣勢如虹的洋基 隊,「二刀流」大谷翔平首打席擊出中外野深遠飛球,眼看就要飛越全壘打大牆,洋基「法官」賈吉卻「Say NO」沒收,讓全場紐約球迷高喊「MVP」。

大谷翔平這一球擊球初速為108英里,飛行距離來到413英呎,數據網站指出有91.8%的高機率形成全壘打,卻被身高201公分的賈吉跳起接殺,也樂壞了紐約球迷,「MVP」之聲響徹全場。

Ohtani sends one deep, but @TheJudge44 has other plans. pic.twitter.com/Z2KcB6cy5B