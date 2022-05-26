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MLB／邦茲加持…彼德森3響砲 巨人氣走大都會

體育新聞組／綜合報導
彼德森單場三響砲。（路透）
彼德森單場三響砲。（路透）

或許是賽前和巨人傳奇球星全壘打王邦茲（Barry Bonds）面談奏效，巨人外野手彼德森（Joc Pederson）15日對大都會打瘋了，單場三響砲包辦生涯最高的8分打點，帶領巨人在被逆轉後再追平，最終靠著克勞佛（Brandon Crawford）的再見安打，以13：12在這場打擊混戰中氣走大都會。

巨人在彼德森前7局雙轟帶領下，帶著4分領先進入第8局，卻被大都會亂棒打出7分大局，反倒以8：11落後3分，不過彼德森儼然化身邦茲力挽狂瀾，先在8局下敲出石破天驚的追平3分砲；9上牛棚再次失守丟1分，下半局又是靠彼德森第二度打回追平分，才有延長賽克勞佛的再見安打。

擔任先發第四棒的彼德森總計6打數4安包含3轟，一人就打回8分，而巨人前一次能在主場敲出單場3響砲的正好就是邦茲，到底兩人賽前談話說了些甚麼，他賽後解密：「只是從一個優秀的打者中，獲得知識以及他對棒球和擊球上的思考模式，他幫助我解決一些打擊上的問題，使我在打擊區上解放。」並謙虛提到他不可能變成邦茲，他是歷史最佳的打者，但卻能幫助自己了解打擊技巧。

此外，有「金鶯剋星」之稱的洋基隊二壘手托瑞斯（Gleyber Torres），暌違3年後對金鶯再度開轟，而且一打就是雙響砲，這也讓托瑞斯寫下僅次於傳奇球星狄馬喬（Joe DiMaggio）的一項罕見紀錄。

托瑞斯的「金鶯剋星」稱號並非浪得虛名，2019年單季38轟，金鶯就贊助近三分之一的13發全壘打，放大到生涯79轟，金鶯也占了16發，生涯對戰打擊率為3成21，OPS高達1.017，本場雙響砲後將數據推升到18轟，更是第7度在對戰金鶯時單場至少2轟。

大都會 洋基

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