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MLB／薛則拉傷恐關機8周 大都會雪上加霜

體育新聞組／綜合報導
薛則肌肉拉傷，復元至少需要6至8周。（美聯社）
薛則肌肉拉傷，復元至少需要6至8周。（美聯社）

在可預見的未來，大都會隊將需要在兩位王牌投手缺席情況下繼續前進。

根據19日進行的MRI顯示，薛則（Max Scherzer）有「中度至高度的內斜肌拉傷」，復元預計需要6至8周。

影音來源：YouTube

即使他在最短時間內回歸，也要到7月初才能回到球隊。狄葛隆（Jacob deGrom）由於右肩胛骨的壓力反應，目前沒有回歸時間表，自然不太可能在7月之前歸隊。更糟的是，大都會隊仍然沒有人能替補狄葛隆，另名先發梅基爾（Tylor Megill）則是因為右手二頭肌發炎而暫時關機。

薛則在18日晚間於花旗球場出賽，投至6局上，在2出局一、二壘有人時面對普荷斯（Albert Pujols）投出一顆85哩滑球後，突然比出手勢喊停，並向著休息區說著「我結束了（I'm Done.）」。他賽後形容左半側身體感覺「刺痛」，嚴重到需要在第二天早上進行MRI檢查。

薛則在休賽期以3年1.3億元的合約加入大都會隊，他目前戰績為5勝1負，自責分率為 2.54。

在他缺席情況下，大都會隊只能依靠3名健康的先發投手巴塞特（Chris Bassitt）、老將卡拉斯科（Carlos Carrasco）和沃克（Taijuan Walker）以及其他多個替補投手。短期內，大都會隊可能會在本周末在科羅拉多的系列賽中啟用彼德森（David Peterson）和威廉斯（Trevor Williams）作為先發投手。

薛則在賽中主動要求退場。（路透）
薛則在賽中主動要求退場。（路透）

大都會 威廉 YouTube

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