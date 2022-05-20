MLB／大谷翔平找回火球 8顆飆破百哩 投6局失2分無關勝敗

日籍好手大谷翔平18日登板找回火球，然而均速98.6哩、最快100.8哩的球速還是無法幫助球隊贏球。 (美聯社)

天使 隊大谷翔平 18日先發飆出破100哩球速，還是無法解決「天敵」遊騎兵隊捕手海姆，無緣入帳本季第4勝，天使在延長10局下被洛爾轟出再見兩分砲，以5：6落敗，客場3連戰遭橫掃。

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大谷投6局被敲6支安打、失兩分，投出7次三振、兩次保送，退場時2：2無關勝敗，本季防禦率2.82；他打滿全場，5打數未敲安，吞下兩次三振，打擊率下滑到2成53。

大谷前一戰速球均速96哩，出現下滑跡象，但此役找回球速，超過100哩的火球有8顆，最快100.8哩，均速98.6哩更寫下個人單場新高，他說：「沒做什麼改變，我想是習慣這樣強度了。」

他認為或許近3戰都是晚場，睡眠比較充足，體能狀態比前一場好，但也有不得不催球速的理由，「控球不是很好，包括變化球，只能利用自己的球速了。」

大谷並不是沒有勝投機會，隊友瓦許、楚奧特各貢獻1發陽春砲，不過4局、6局下都被海姆敲安掉分，他本季對戰大谷5打數5安打，攻下7分打點。

海姆稱讚大谷是超級巨星，也擁有很好的球路，「不過無論是誰在投手丘上，我都是全力以赴。」從去年對戰6打數無安打到今年「見一次打一次」，海姆自己也搞不清差別在哪，「如果我知道，那我會用這套策略面對所有投手。」