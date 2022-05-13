MLB／葉力奇第3次完全打擊 專打紅人創紀錄

釀酒人隊葉力奇完成生涯第3次完全打擊，是大聯盟史上第5人，而且3次都是對紅人隊。（路透）

釀酒人隊葉力奇（Christian Yelich）11日完成生涯第3次完全打擊，是大聯盟史上第5人，而且3次都是對紅人隊，更創下3次完全打擊都對同一隊的唯一紀錄，不過球隊以11：14輸球。

葉力奇此役擔任第3棒、指定打擊，首局首打席先敲出二壘打，3局上一發3分砲為球隊先馳得點，5局上敲出一壘安打，7局上則是飛球出局，9局上的最後機會，在球隊6分大局下，葉力奇有機會敲出三壘打，完成完全打擊。

「我打指定打擊，所以到處跟大家聊天。」葉力奇說：「結果不知道誰說你只差一支三壘打了，這是唯一的機會，我只需要把球打到角落，看到球的落點，我就知道只要不跌倒，我就有機會上三壘。」

葉力奇在2018年曾2度對紅人隊敲出完全打擊，11日再添1次，也是釀酒人隊史第10次，而且是唯一球隊輸球的一次。

大聯盟1900年以後只有5位球員敲出3次完全打擊，分別是穆賽爾（Bob Meusel）、赫曼（Babe Herman）、貝爾崔（Adrian Beltre）、透納（Trea Turner），以及11日加入的葉力奇，加計1900年之前則有萊利（John Reilly）也完成過。