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MLB／大谷芬威球場初登板 秀二刀流神技 被讚「貝比魯斯回歸」

體育新聞組 ／ 綜合報導
大谷翔平在「棒球之神」貝比魯斯的主場芬威球場登板，繳出7局11K、無失分的好成績，帶領天使以8:0完封紅襪。（歐新社）
大谷翔平在「棒球之神」貝比魯斯的主場芬威球場登板，繳出7局11K、無失分的好成績，帶領天使以8:0完封紅襪。（歐新社）

天使5日與紅襪展開三連戰第三戰，先發投手大谷翔平在「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）的主場芬威球場登板，繳出7局11K、無失分的好成績，帶領天使以8:0完封紅襪，大谷翔平也奪下本季個人第3勝，賽後更有媒體稱讚「這是貝比魯斯的回歸」。

影音來源：YouTube

芬威球場曾是大聯盟第一位「二刀流」貝比魯斯發源地，5日大谷翔平迎來生涯首場在此先發登板，同時也擔任打擊第3棒，因此他成為自1919年9月20日貝比魯斯以來，首位在芬威球場擔任前4棒的先發投手。

當年貝比魯斯先以投手身分投出5.1局失3分，之後再移防左外野守備，於9局轟出再見全壘打。此役大谷翔平則是主投7局，被敲出6安打、無失分，狂飆11K，最快球速100.3哩，99球中有81球是好球，好球率高達81.8%，打擊方面有2支安打、1分打點的貢獻。

賽後大谷翔平表示，「因為是第一次在貝比魯斯投過球的投手丘登板，非常期待，又能在系列賽最後一場帶著勝利回去又打出好比賽，實在是太好了。」大谷至今在芬威球場出賽10場，打擊率0.302，10支安打有2支全壘打，算是打得最順手球場之一。

大谷精采的表現也讓波士頓當地記者庫爾博（Gethin Coolbaugh）讚嘆不已，他在推特上發文，「這是一場明星的表演，有時候我們不得不把電腦關起來，離開記者室，專心地坐在看台上看球，大谷這場比賽投打都很活躍，這就是貝比魯斯的回歸。」

大谷翔平本季投出3勝2敗的成績、防禦率降至3.08、共飆41K，打擊率則回升至0.240，上壘率以0.301回到3成門檻，攻擊指數也升至0.695。

大谷翔平在「棒球之神」貝比魯斯的主場芬威球場登板，繳出7局11K、無失分的好成績...
大谷翔平在「棒球之神」貝比魯斯的主場芬威球場登板，繳出7局11K、無失分的好成績，帶領天使以8:0完封紅襪。（歐新社）

大谷翔平 天使 指數

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