MLB／5投手接力 大都會無安打完封費城人

狄亞茲連飆3K關門接力無安打比賽，是大聯盟史上第一次。（Getty Images）

MLB大都會 4月29日對上費城 人的比賽，5投手聯合封鎖費城人的打線，讓對手安打、得分數掛「0」，接力完成無安打比賽，大隊會也以3：0贏得勝利。

本場比賽大都會先發投手梅基爾（Tylor Megill）主投5局共用88球無失分，外加4任投手史密斯（Drew Smith）、羅德里奎茲（Joely Rodríguez）、盧戈（Seth Lugo）、狄亞茲（Edwin Díaz）接力登板159球並打破紀錄，完封費城人締造無安打比賽，同時也是大都會隊史第二場。

有趣的是賽後投手5人加被問到比賽中是否知情無安打比賽時，僅有狄亞茲一人發現。

狄亞茲是本場比賽大都會最後一名投手，他是在第七局發現無安打進行中，第九局上場面對的正好是費城人年薪合計近7000萬美元的中心打線──哈波（Bryce Harper）、卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）與瑞爾穆托（J.T. Realmuto），而他毫不手軟連飆3K，順利幫助大都會隊締造歷史。他也成為史上首位上場關門無安打比賽，3個出局數都是三振的投手。

大都會隊史首場無安打比賽，是由「神之左手」桑塔納（Johan Santana）在2012年6月1日締造，當時他飆出8次三振，率隊8：0大勝聖路易紅雀。

大都會本場不僅創下大聯盟本季第一場無安打比賽，同時這也是2014年洛杉磯道奇 強投貝基特（Josh Beckett）對費城人投出無安打比賽之後，費城人首度遭無安打封鎖。