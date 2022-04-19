影／滿壘無人出局沒得分 MLB官網：從未看過這種三殺

維吉尼亞大學在滿壘無人出局時上演「5-2-3-2」三殺。取材自推特

一壘手記錯出局數反而完成罕見「三殺」!日前維吉尼亞 大學在NCAA 棒球比賽中對上匹茲堡大學，在滿壘無人出局時上演「5-2-3-2」三殺，精采守備還登上大聯盟官網。

維吉尼亞大學與匹茲堡大學昨天交手，維吉尼亞最終雖以1：4不敵匹茲堡，但在5局下卻展現驚人美技，上演一次超罕見的三殺守備，匹茲堡大學在滿壘有人情況下，打者Bryce Hullet擊出三壘方向滾地球，維吉尼亞大學三壘手Jake Gelof接到球後選擇先傳向本壘封殺跑者，捕手Kyle Teel緊接著再傳往一壘，順利完成雙殺。

在形成兩人出局後，一壘手Devin Ortiz疑似記錯出局數，以為該半局已結束，於是將球丟往內野準備走回休息室，還在三壘的匹茲堡大學跑者抓緊機會先偷溜回本壘，不過Devin Ortiz仍眼明手快的衝回內野把球撿起，在身體失去平衡下將球丟給捕手，直接在本壘刺殺對方打者，該球不但讓匹茲堡大學在滿壘有人下一分未得，還上演罕見的「5-2-3-2」三殺守備。

維吉尼亞大學在睽違18年後再度展現三殺守備，如此精彩的表現也吸引了大聯盟的目光，在官網特別寫下「這個三殺太狂了，我們根本不知道要如何幫它評分」、「三殺已經夠罕見了，用這種方式三殺更是前所未有。」