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MLB／大谷3.2局狂失6分 翔平9局敲安救不了自己吞敗

記者陳宛晶／綜合報導
大谷翔平14日對遊騎兵隊先發3.2局狂失6分、挨了1發滿貫砲。（Getty Images）
大谷翔平14日對遊騎兵隊先發3.2局狂失6分、挨了1發滿貫砲。（Getty Images）

大谷翔平不僅本季首轟難產中，本季首勝也還在遙望，14日對遊騎兵隊先發3.2局狂失6分、挨了1發滿貫砲，打擊區上4打數有1支二壘打、吞下2次三振，所屬的天使隊早早被遊騎兵「開魯閣」，終場以5：10吞敗，大谷承擔本季第2敗。

大谷擔任先發投手、第1棒，1局上隊友就幫他打下2分，包括「神鱒」楚奧特（Mike Trout）的陽春砲，但大谷很快就把分數倒賠回去，第2局先因2安打、1保送堆成滿壘，面對第9棒捕手海姆（Jonah Heim），連續2球揮空取得2好球後，第3球是投到紅中的91哩指叉球被轟成滿貫砲。

這是大谷大聯盟生涯第37場投手出賽，首度被敲滿貫砲，前一次被打滿貫砲為2015年效力日職火腿隊時，7月24日遭中村剛也狙擊；此外，大谷在球數2好0壞時，共投出113顆指叉球，過去取得對戰58打數未被敲出安打，首度被敲安打就是重傷害。

大谷在第4局得點圈有人時再度遭遇海姆，又被敲出安打失分，天使在兩出局後換投，大谷留在壘包上的跑者，也被席格（Corey Seager）的兩分砲送回來。

大谷以70球先發3.2局被敲6安打、失6分，有5次三振、2次保送，本季2場登板都未能完成責任局數。

天使靠史塔西（Ｍax Stassi）的兩分砲再添分數，大谷前4打席只靠1次保送上壘，吞了2K，直到第9局敲出二壘打、並跑回分數，但對戰局已無助，天使輸掉這一仗，大谷吞下個人的開季2連敗。

天使 大谷翔平

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