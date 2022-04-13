MLB／「上壘機器」守護者華裔新秀 看了115球沒揮空過

守護者華裔新秀史蒂文．關持續用上壘紀錄與出色的本壘板紀律驚艷外界。（Getty Images）

開季成為「上壘機器」創造話題的守護者華裔 新秀史蒂文．關（Steven Kwan），12日對上紅人隊的比賽持續刷新紀錄，又是4打席上壘3次，包含1安與2次保送，更誇張的是開季打了5場還是0次揮棒落空，守護者也以10：5擊敗紅人拿下3連勝。

關的生涯前四戰累積15次上壘已是有此紀錄(1901年)以來第一人，顯然他還沒打算停下來，今日又是2支1與2次保送，前5戰24次打擊機會共上壘18次，上壘率高達0.750，等於每4次打擊就有3次會上壘。

菜鳥球員 22年來他最會「選球」

此外關的本壘板紀錄更誇張，至昨天為止累積26次出棒，沒有任何1次揮空，從春訓熱身賽至今不曾被三振；今日繼續高懸障礙，據數據指出，目前他累積看了115球還沒有揮到空氣過，是自2000年天使 隊弗萊契（David Fletcher）的100球後的菜鳥球員新高。

Steven Kwan has seen 115 MLB ?ref_src=twsrc%5Etfw">@MLB pitches (and counting!). Still no swings & misses



That is the longest streak of pitches without a swing & miss for a batter to start his career, among players to debut since 2000 season



Prior most: David Fletcher, 100 pitches



h/t @EliasSports — Sarah Langs (@SlangsOnSports) April 12, 2022

不過關透露這紀錄其實帶點幸運才得以延續，他在11日比賽的首打席選到保送上壘，但過程中其實有一球已揮棒過半，「我想我揮棒落空了，但主審直接認定這是一顆好球，我也不清楚是怎麼回事，就這樣吧。」