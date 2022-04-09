MLB／開幕秀創多紀錄 投手大谷4.2局飆9K 打者翔平熄火

天使隊大谷翔平的「二刀流」歷史性首秀，投手大谷4.2局失1分還飆出9次三振，不過打者翔平4打數槓龜。 （路透）

大聯盟開打第一天，天使 隊日籍好手大谷翔平 就開始狂破紀錄，作為史上第一位開幕戰「一棒、投手」，也率先啟用「大谷規則」；台將也沒缺席，張育成連兩年扛起開幕戰先發，將「育成障礙」往上推。

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天使在開幕戰以1：3輸球，讓太空人 隊笑納開幕戰10連勝，投手大谷已經盡力，球速催到100哩，先發4.2局僅失1分，投出9次三振，打者翔平手感冷，4打數無安打，包括1次三振。

不過光是上場，大谷就已創下紀錄，5局下結束投球後，還轉任指定打擊繼續打滿全場，史上第一次使用「大谷規則」。大谷說：「我很感恩，現在雖然只有我適用，不過當（二刀流）人數越來越多，也會有更多人受惠。」

大谷翔平雖然吞下敗投，但他也成為史上開幕戰投出最多次三振的日籍球員，超越2000年野茂英雄的8K。

台將張育成無意外卡位守護者隊開幕戰先發，擔任第6棒、二壘手，兩度在開幕戰先發，讓他成為史上台灣第一人，超越王建民（2008年）、陳偉殷（2016年）的各1次。

不過守護者更名後首戰出師不利，以1：3不敵皇家隊，張育成4打數繳了白卷，吞下2次三振。