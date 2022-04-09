我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登簽署制裁俄國法案 取消最惠國待遇、禁止能源進口

白宮：周圍確診案例越來越多 拜登也可能染疫

MLB／開幕秀創多紀錄 投手大谷4.2局飆9K 打者翔平熄火

體育新聞組／綜合報導
天使隊大谷翔平的「二刀流」歷史性首秀，投手大谷4.2局失1分還飆出9次三振，不過打者翔平4打數槓龜。 （路透）
天使隊大谷翔平的「二刀流」歷史性首秀，投手大谷4.2局失1分還飆出9次三振，不過打者翔平4打數槓龜。 （路透）

大聯盟開打第一天，天使隊日籍好手大谷翔平就開始狂破紀錄，作為史上第一位開幕戰「一棒、投手」，也率先啟用「大谷規則」；台將也沒缺席，張育成連兩年扛起開幕戰先發，將「育成障礙」往上推。

影音來源：YouTube

天使在開幕戰以1：3輸球，讓太空人隊笑納開幕戰10連勝，投手大谷已經盡力，球速催到100哩，先發4.2局僅失1分，投出9次三振，打者翔平手感冷，4打數無安打，包括1次三振。

不過光是上場，大谷就已創下紀錄，5局下結束投球後，還轉任指定打擊繼續打滿全場，史上第一次使用「大谷規則」。大谷說：「我很感恩，現在雖然只有我適用，不過當（二刀流）人數越來越多，也會有更多人受惠。」

大谷翔平雖然吞下敗投，但他也成為史上開幕戰投出最多次三振的日籍球員，超越2000年野茂英雄的8K。

台將張育成無意外卡位守護者隊開幕戰先發，擔任第6棒、二壘手，兩度在開幕戰先發，讓他成為史上台灣第一人，超越王建民（2008年）、陳偉殷（2016年）的各1次。

不過守護者更名後首戰出師不利，以1：3不敵皇家隊，張育成4打數繳了白卷，吞下2次三振。

大谷翔平 天使 太空人

上一則

NBA／單季2000分+1000籃板+500助攻 約柯奇「連莊MVP沒敵手」

下一則

MLB／洋基與老虎都轟再見安 紅襪和白襪開幕戰吞敗

延伸閱讀

MLB／投完續打不怕累 大谷翔平：想把失分打回來

MLB／投完續打不怕累 大谷翔平：想把失分打回來
大谷翔平開幕戰9K吞敗 先發主投又扛首棒 史上第1人

大谷翔平開幕戰9K吞敗 先發主投又扛首棒 史上第1人
MLB／日本球員第1人 大谷翔平解鎖「時代雜誌」封面

MLB／日本球員第1人 大谷翔平解鎖「時代雜誌」封面
MLB／「大谷條款」上路 大谷翔平：投打更能主動攻擊

MLB／「大谷條款」上路 大谷翔平：投打更能主動攻擊

熱門新聞

谷愛凌代言萬國表。（取材自微博）

再談混血出身 谷愛凌：美國跟中國沒有誰比誰好

2022-04-05 21:45
谷愛凌參加北京冬奧表彰大會，被粉絲包圍要簽名。（影片截圖）

谷愛凌接受習近平表彰 一現身被粉絲包圍要簽名

2022-04-07 22:54
谷愛凌爆紅後成為中國各大雜誌封面。（取材自微博）

谷愛凌現身北京環球影城 氣場力壓賭王「最美千金」

2022-03-30 09:03
法國男網小將高梅（左）賞了對手一巴掌。（影片截圖）

學威爾史密斯？法網球小將不滿遭狂噓 賞了對手1巴掌

2022-04-06 23:13
前美國女足隊門將索蘿被指控酒駕、妨礙公務及虐待兒童。（美聯社）

前美國女足門將「酒駕昏睡」方向盤 2歲雙胞胎坐後座

2022-04-02 06:53
七六人與哈登的蜜月期似乎已提前結束。（Getty Images）

NBA／哈登蜜月期結束了？教頭點出問題：他只出手投籃

2022-04-01 08:41

超人氣

更多 >
無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭

無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭
川普被控「藐視法庭」不繳件就每天罰1萬元

川普被控「藐視法庭」不繳件就每天罰1萬元
家族第三代若敗選 布希德州政治皇朝恐終結

家族第三代若敗選 布希德州政治皇朝恐終結
克宮發言人：俄軍對烏行動可能在「可預見未來」結束

克宮發言人：俄軍對烏行動可能在「可預見未來」結束
普亭私生女豪宅裝潢首度曝光 月租1萬

普亭私生女豪宅裝潢首度曝光 月租1萬