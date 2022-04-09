MLB／洋基與老虎都轟再見安 紅襪和白襪開幕戰吞敗

唐納森擊出再見安助洋基以6：5擊退紅襪隊。（路透）

MLB 新球季開打第二天出現兩場再見安打，洋基 和老虎都在主場立威。

波士頓紅襪隊和紐約洋基隊兩個世仇開幕戰就打到延長賽才分出勝負。洋基隊本役一路以0：3、3：4和4：5落後，最後靠前美聯MVP唐納森（Josh Donaldson）在11局下的再見安，以6：5勝出。

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紅襪隊第二棒三壘手狄佛斯（Rafael Devers）在1局上登場第一球就從洋基先發王牌柯爾（Gerrit Cole）手中擊出2分全壘打；游擊手柏格茲（Xander Bogaerts）全場5支3，有1分打點；但牛棚投手無力守成是紅襪最大問題。

惠特洛克（Garrett Whitlock）投了2又1/3局，表現出色，但被洋基隊三壘手勒梅休（DJ LeMahieu）在8局下擊出扳平陽春砲。

新簽下的救援投手迪克曼（Jake Diekman）在10局上任時紅襪隊還以5：4領先，但在1出局後退場。接手的布拉希爾（Ryan Brasier）被擊出高飛犧牲打，比數被追平。大聯盟只登板過一次的克勞佛（Kutter Crawford）在11局被唐納森擊出再見安打，承擔敗投。

較早開打的虎襪之戰，底特律老虎隊游擊手貝茲（Javier Baez）在9局下二出局後，選中白襪隊救援投手漢崔克斯（Liam Hendriks）本役第33球，擊出他職涯第6次再見安打。

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球擊中右外野牆再彈入外野手手套中，一開始被判定接殺，但在挑戰重播後推翻了判定，米道斯（Austin Meadows）回本壘得分，在主場Comerica Park的43480名球迷面前以5：4獲勝。

卡布雷拉（Miguel Cabrera）在第8局下滿壘時擊出一壘安打，帶有2分打點，將比分扳平成3：3。

但白襪隊指定打擊馮恩（Andrew Vaughn）在9局上打出超前陽春砲，再取得4：3領先，讓老虎隊終結者索托（Gregory Soto）幾乎承擔敗投。還好老虎隊哈瑟（Eric Haase）9局下的左外野陽春砲先將比分扳平，貝茲的再見安反讓索托賺到開幕戰勝投。