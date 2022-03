MLB／酸大聯盟主席沒眼光 格鬥家邀球員「封館來打拳」

大聯盟勞資協議依舊呈現僵局、持續封館,球員沒球可打現在恐怕閒得發慌,不過外號「Dada 5000」哈里斯(Dhafir Harris)的美國格鬥家趁勢發起「封館期間來打拳」的活動,他也不忘嘲諷大聯盟主席曼弗瑞(Rob Manfred)「不懂得欣賞運動員 的才華」。

Dada 5000在推特 發文,向位在佛羅里達州 的大聯盟球員招手:「就跟棒球一樣,赤拳格鬥需要反應力、敏捷和手眼協調。如果球員希望保持他們的技術敏銳,或者學習在『球往打者身上招呼』時可用的一、兩種技能,我邀請他們加入格鬥賽,我會親自保護他們。」

