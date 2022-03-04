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MLB／酸大聯盟主席沒眼光 格鬥家邀球員「封館來打拳」

體育新聞組／綜合報導
美國格鬥家「Dada 5000」哈里斯（中）。（截圖自推特）
美國格鬥家「Dada 5000」哈里斯（中）。（截圖自推特）

大聯盟勞資協議依舊呈現僵局、持續封館，球員沒球可打現在恐怕閒得發慌，不過外號「Dada 5000」哈里斯（Dhafir Harris）的美國格鬥家趁勢發起「封館期間來打拳」的活動，他也不忘嘲諷大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）「不懂得欣賞運動員的才華」。

Dada 5000在推特發文，向位在佛羅里達州的大聯盟球員招手：「就跟棒球一樣，赤拳格鬥需要反應力、敏捷和手眼協調。如果球員希望保持他們的技術敏銳，或者學習在『球往打者身上招呼』時可用的一、兩種技能，我邀請他們加入格鬥賽，我會親自保護他們。」

Dada 5000也趁機大酸聯盟取消例行賽的決定，他說：「曼弗瑞不懂得運動員的才能和並對他們做出承諾，但BYB（格鬥館名稱）會張開雙臂歡迎他們。」

據報導，位於佛羅里達州的光芒隊和馬林魚隊球員，都可以在BYB打拳。

運動員 佛羅里達州 推特

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