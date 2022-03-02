MLB／勞資談判破局 2系列賽取消 新球季確定縮水

MLB最終談判破局，今年新球季的前兩個系列賽確定無法開打。（美聯社）

MLB PA球員領袖一致同意不接受MLB聯盟的最終提議，在美東時間1日下午5點截止期限前，確定不會就新的集體談判協議（CBA）達成協議。

MLB曾威脅若無新協議，將取消3月31日的球季開幕日，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）1日下午證實：「按規畫日程，今年新球季的前兩個系列賽確定無法開打，這些比賽被正式取消。」

在談判9天後，雙方各自收兵，以確定下一步重返談判桌的步驟。曼弗瑞表示，「最快也要到3日才能達成協議。」

MLB的最終提案在下午4點之前提出。重點包括：交易球員時，仲裁前獎金池從每年2500萬元增至3000萬元，而工會希望起價從8500萬元開始，每年增加500萬元。

在集體納稅起徵點上，聯盟的最後報價與之前的報價保持一致，為2.2億元，維持3年，然後在第4年達到2.24億元，在第5年達到2.3億元；工會則希望起價2.38億元，再加至2.44億元、2.5億元、2.56億元，最終達到2.63億元。

聯盟還將最低工資提議從67.5萬元提高到70萬元，每年增加1萬元。這些數字是根據新增12支季後賽 球隊和在選秀中增加了5支樂透籤。

據了解，歷經馬拉松 式超過16小時會議，球員工會同意今年季後賽擴編為12隊，條件之一是大聯盟同意把豪華稅課徵門檻降回到勞資協議前的水準。

大聯盟計畫把季後賽隊數從現行的10隊增加到14隊，但被球員工會拒絕，雙方各讓一步就12隊達成共識，美聯、國聯都會再增加1個外卡名額，該如何進行還要討論。